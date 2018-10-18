5 حيل للتعامل مع عيوب زوجك دون صدامات

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة العلاقات الإنسانية والعاطفية شيرين عاطف ، لكل منا عيوبه ومميزاته، وفي العلاقة الزوجية، من المفترض أن يتقبل كل طرف عيوب الآخر، كما أنه لابد أن يعلمها جيدا، حتى تسير سفينة الحياة بأمان، دون إخفاقات، إلا أنه ليست كل النساء، ولا كل الرجال قادرون على تفهم ذلك، أو تنفيذه على أرض الواقع.

وأشارت إلى أنه لابد أن تعلم الزوجة جيدا عيوب زوجها؛ حتى يمكنها تحديد طرق التعامل والتأقلم معها، وهو ما توضحه في السطور التالية.

– في البداية لابد أن تعي جيدا أن خصال الإنسان لا يمكن تغييرها، ولكن يمكن التعامل معها، أو تحجيمها وتحديدها بعض الشيء.

– يجب أن تركزي مع زوجك، إن لم تتمكني من دراسته بشكل جيد قبل الزواج، ولتحددي عيوبه بشكل دقيق، لتحددي طرق التعامل معها.

– لابد أن تواجهي نفسك بكل عيوبه، وتحددي بكل وضوح مدى قدرتك على التأقلم معها، حتى لا تعيشي في عذاب وحزن.

– لابد أن تعلمي أن داخل كل رجل طفلا صغيرا، وإذا استطعت أن تصلي لهذا الطفل فقد ملكت قلب وعقل الرجل، واستطعت أن تتعاملي مع عيوبه ومميزاته بجدارة.

– إذا كان زوجك عصبيا، فلابد أن تكوني أنتي هادئة، وإلا ستفشل العلاقة ، والشخصية العصبية تحتاج إلى عدم الوقوف أمامها وقت المشكلة، بل عليك الحديث بهدوء وامتصاص غضبه حتى يهدأ، حتى وإن كان هو المخطئ.

– إذا كان زوجك غيورا، فلابد أن تعلمي أن غيرته هذه سببها حبه لك، وعدم ثقته فيمن حولك، وليس بكِ.

لذلك حاولي دائما أن تطمئنيه على حبك له، ولا تحاولي أن تثيري غيرته، فإذا كان يغير من شخص بعينه، فلتتجنبي ذكر اسمه أمام حبيبك، وإن تواجد هذا الشخص في وجود زوجك فلتتجنبيه قدر المستطاع.