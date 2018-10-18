شاب: ” حماتي تريد إقامة علاقة محرمة معي وزوجتي تتهمني بالجنون “

القاهرة(صدى):

أقام شاب عشريني في مصر، دعوى طلاق للضرر من زوجته بعد فشل محاولاته لإعادتها لبيت الزوجية وإصرارها على الطلاق بسبب مطاردات حماته له التي طلبت منه إقامة علاقة محرمة معه.

وتعود الواقعة عندما تعرف شاب على فتاة في إحدى أفراح أقاربه، حيث أعجب بجمالها ورقتها ما دفعه للتقرب منها والتعرف عليها.

ولاحظت محاولة حماتى التقرب منى وفى بعض الأحيان كانت تتحسس جسدى، الشكوك دبت فى قلبى وحاولت قدر المستطاع أن ابتعد عنها كنت أتحاشى لقاءها، وعندما أعلم من زوجتى أن والدتها تزورنا كنت أتحجج حتى لا أعود إلى المنزل.

و كنت أمكث على مقهى قريب من المنزل حتى أتأكد من مغادرتها للمنزل ثم أصعد إلى شقتى، حتى جاء اليوم الذي خشيته بعد أن زارتنا بدون موعد، وطلبت من ابنتها إعداد كوب من القهوة، استغلت انشغالها وأكدت لى أنها معجبة بى وتتمنى إقامة علاقة محرمة معى، فقدت أعصابى وقمت بطردها من شقتى فورا حاولت زوجتى اكتشاف الأمر فأخبرتها بما حدث من والدتها وأكدت لها أنني اكتشفت نواياها منذ فترة وهو ما دفعه للابتعاد عنها.

وقال الشاب لم تصدق زوجتى كلامى اتهمتنى بالجنون وجمعت حقيبة ملابسها وتركت لى المنزل وقبل أن تغادره طلبت منى الانفصال.