تفاصيل الحركة التعليميه لـ 63 مدرسة بالشريط الحدودي ومصير المعلمين والطلاب

تركي السالم(صدى):

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تنفيذ قرار وزارة الداخلية الصادر عام 1436هـ والخاص بإخلاء الشريط الحدودي لجازان من 63 مدرسة ونقلها كمشاريع مدرسية في مواقع الإحتياج الأمر الذي أثار تساؤل المعلمين وأولياء الأمور حول مصيرهم بعد عملية الإخلاء .

من جانبه صرح الدكتور عسيري الأحوس مدير عام التعليم بمنطقة جازان أن مدارس الشريط الحدودي ستنقل بمسميات أخرى إلى محافظة العارضة لخارج الحرم للاستفادة منها في مشاريع مدرسية نظراً للاحتياج في المحافظة .

وأضاف أن هذا لن يتم قبل مطابقة الشروط والمتطلبات وفي حال عدم إنطباق الشروط سيتم إعادة جميع المسميات للوزارة .

وقال ” الأحوس ” في تصريحات له أنه سيتم نقل وتوزيع المعلمين على المدارس، أم الطلاب فسيتم التعامل معهم وفق القبول والتسجيل في الإدارة بالتنسيق مع المكاتب .