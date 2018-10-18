زوجة عن رفع دعوى قضائية ضد زوجها: رفض علاجي ولقني علقة سخنة

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوة قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة؛ وذلك بسبب رفضه التام أن ينفق على مصاريف علاجها.

وبالتطرق للتفاصيل، قصت السيدة حكايتها قائلة: ” تنكر لي زوجي عندما اكتشف مرضى ورفض التكفل بعلاجى، بالرغم من أن أساس عمله كان من ميراثى الذى منحته له ليُنشئ مشروع لنا ” .

واستكملت الزوجة: ” طلبت من زوجى منحى حقوقى المالية لديه لكنه رفض، ولقننى علقة ساخنة كدت أفقد حياتى وقتها بسبب مرضى ” .

وأوضحت الزوجة أن جميع محاولات التوسط بينهما فشلت، حيث أصر الزوج على عدم التكفل بمصاريف علاج زوجته خلال مرضها، لتقدم الزوجة على رفع دعوى قضائية أمام محمكمة الأسرة لتحصل على حقوقها، ولا تزل تنتظر قرار المحكمة.