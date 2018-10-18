ندق ناقوس الخطر.. عاملات المنازل وراء أغلب قضايا القتل النسائية

علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير حديث للمحكمة العليا تصدر جريمة القتل للقضايا الجنائية المصدقة للإناث عددها 4 قضايا تورطت فيها مقيمات ، مما يشير إلى ارتفاع طفيف عن العامين الماضيين 1436-1437، التي تم فيها تسجيل قضية واحدة ضد امرأة سعودية وصدقت من قبل المحكمة العليا.

وأكدت مصادر بوزارة العدل أن أغلب قضايا القتل ترتكبها عاملات المنازل من جنسيات أفريقية وآسيوية بهدف الإنتقام من الأسرة نتيجة سوء المعاملة أو تأخر الراتب أو رفض الأسر إنهاء عقد العاملة وسفرها إلى بلدها.

وتابع المستشار القانوني نواف النباتي في تصريحات له أن حرمان العاملة من حقوقها أو تكليفها بأعمال منزلية شاقة وعدم إتاحة فرصة لها للراحة يدفعها للإنتقام بقتل أحد الأفراد وغالباً ما تستخدم أدوات الأدوات المنزلية كالآلات الحادة والمواد الكيميائية وإشعال النار رغبة في إيذاء الضحية ، مطالباً بضرورة تحري الدقة ورد الفعل في التعامل معهن .