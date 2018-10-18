بالصور.. ياسمين عبدالعزيز تبهر جمهورها بجلسة تصوير حديثة

أماني الغامدي(صدى):

أثارت صور حديثة للفنانة ياسمين عبد العزيز ، إعجاب رواد موقع تبادل الصور و الفيديوهات ” إنستجرام ” ، بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

يشار إلى أن البطولة الدرامية الأولى للفنانة ياسمين عبد العزيز كانت مع النجم مصطفى خاطر في مسلسل ” هربانة منها ” عام 2017 ، فيما فضلت العودة إلى شاشة السينما، خلال رمضان الماضي لتقدم فيلم ” أبلة طم طم ” الذي حقق رواج متوسط في موسم عيد الفطر .