بالصور.. ياسمين عبدالعزيز تبهر جمهورها بجلسة تصوير حديثة
أثارت صور حديثة للفنانة ياسمين عبد العزيز ، إعجاب رواد موقع تبادل الصور و الفيديوهات ” إنستجرام ” ، بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .
يشار إلى أن البطولة الدرامية الأولى للفنانة ياسمين عبد العزيز كانت مع النجم مصطفى خاطر في مسلسل ” هربانة منها ” عام 2017 ، فيما فضلت العودة إلى شاشة السينما، خلال رمضان الماضي لتقدم فيلم ” أبلة طم طم ” الذي حقق رواج متوسط في موسم عيد الفطر .
ابو منار[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 ساعات
وين الزبائن
وين التجار
هذي بضاعه
مين يدفع
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36070 ] نشر منذ 2 ساعتين
رهيييييييييييييييييبة😘😘😘