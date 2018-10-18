القضاء على السلس البولي في 3 دقائق.. باستخدام الليزر

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر السلس البولي من الأمراض المزعجة والمرهقة التي تعاني منها العديد من النساء ، خاصة مع التقدم في العمر مما يصيبهن بالإحباط، ويبحثن دائما عن أفضل طرق العلاج.

وقالت الدكتورة نهال علي، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن الليزر أثبت جدارته في علاج السلس البولي، خاصة مع حالات هبوط المثانة الخفيف، أو السلس البولي الناجم عن زيادة الضغط داخل البطن، موضحة أن تقنية العلاج بالليزر تتم داخل العيادة، وتستغرق وقتا قصيرا يصل إلى نحو ثلاث دقائق فقط.

وأضافت، أن العلاج بالليزر لسلس البول يعتبر صيحة كبيرة، حيث يتم العلاج دون إحداث أي شق؛ وبالتالي دون ألم، وليس هناك حاجة للتخدير ولا للخياطة، وهكذا لا يترك أي أثر، وبإمكان السيدة التي تخضع لهذا العلاج أن تمارس أنشطة حياتها اليومية فورا.

وتابعت ، الليزر يستخدم أيضا للحالات التي تعاني من علاج الحكة والألم الناجمين عن ترقق الجلد بعد انقطاع الطمث، ويعتبر الأكثر أمانا، ولا تظهر له أي مضاعفات ، مشيرة إلى أن استعمال تقنية الليزر لعلاج سلس البول آمن وسهل، ويوفر للمريضة نتائج ممتازة بأقل فترة نقاهة ودون أعراض جانبية، حيث يعمل الليزر من خلال تحفيز بناء الكولاجين في طبقة ما تحت الغشاء المخاطي، وبالتالي تدعيم الأنسجة.