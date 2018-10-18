بالصور.. ضبط 3 مصانع للخمور وكمية من القات بالعيدابي

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في مراكز شرطة محافظة العيدابي وبيش وصبيا وأحد المسارحة من إحباط حيل المهربين وأفشال مخططات المروجين في كمائن أمنية محكمة شملت جميع محافظات المنطقة وذلك في عدد من العمليات.

حيث تمكن مركز شرطة العيدابي من الإطاحة بشخصين من جنسية عربية حاولا تهريب ٢٥٠ حزمة من القات المحظور بطريقة محكمة داخل ميكروباص محمل على سطحة ولكن حيلتهم لم تنطلي على رجال الأمن وتمكنوا من كشفها بفضل الله تعالى.

وفي العملية الثانية تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة بيش من ضبط مصنع للخمور أثناء قيامهم بتمشيط الوادي عثر بداخله على جراكل مليئة بالعرق المسكر.

وشهدت العملية الثالثة تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة صبيا من كشف موقع سري لصناعة وترويج الخمور داخل إحدى الاستراحات الكبيرة بالمحافظة يديره مجموعة من الأفارقة عثر بداخله على كمية من العرق المسكر معدة وجاهزة للترويج.

وفي العملية الرابعة تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة أحد المسارحة من ضبط شخصين من الجنسية الأفريقية يديران مصنع متكامل لصناعة الخمور عثر به على كمية من العرق المسكر وكافة أداوت التصنيع.

فتم إتخاذ اللازم حيال الأشخاص والمضبوطات واحالتهم لجهة الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان اللواء الدكتور مساعد بن منير المرشدي شكره للفرق القابضة مشيداً بيقظتهم ومطالباً بمضاعفة الجهود.