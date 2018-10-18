بالخطوات.. طريقة إغلاق حساب قناة الفتنة ” الجزيرة “

علي القحطاني(صدى):

ما زال رواد مواقع التواصل الاجتماعي وراء حملتهم لإغلاق قناة الجزيرة القطرية، في الوقت الذي تمسكت فيه بسياستها القائمة على بث الأكاذيب وتأليف وفبركة الأخبار التي تأمل من خلالها تشوية صورة المملكة.

وتصدر هاشتاق ” حمله_اغلاق_قناه_الفتنه_الجزيره ” قائمة الأكثر تداولا بتويتر، والذي أعرب ملايين المغردين من خلاله عن استنكارهم لما تقوم به هذه القناة من تلفيق وكذب فيما يخص قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وفيما يلي خطوات ‏لطريقة إغلاق حساب قناة الفتنة عبر ” تويتر ” :