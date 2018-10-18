بالخطوات.. طريقة إغلاق حساب قناة الفتنة ” الجزيرة “
ما زال رواد مواقع التواصل الاجتماعي وراء حملتهم لإغلاق قناة الجزيرة القطرية، في الوقت الذي تمسكت فيه بسياستها القائمة على بث الأكاذيب وتأليف وفبركة الأخبار التي تأمل من خلالها تشوية صورة المملكة.
وتصدر هاشتاق ” حمله_اغلاق_قناه_الفتنه_الجزيره ” قائمة الأكثر تداولا بتويتر، والذي أعرب ملايين المغردين من خلاله عن استنكارهم لما تقوم به هذه القناة من تلفيق وكذب فيما يخص قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وفيما يلي خطوات لطريقة إغلاق حساب قناة الفتنة عبر ” تويتر ” :
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20450 ] نشر منذ 21 دقيقة
وين الطريقه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4609 ] نشر منذ 9 دقائق
هنا الرد ع نباح الكلاب ونهيق الحمير
كما يسرني ان اهدي الجميع قصيدة روووعة
لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير شاعرالاحساس
والأدب والسمو والاخلاق دايم السيف انه سيدي خالد الفيصل حفظه الله ورعاهـ
عنوان القصيدة حنا العرب وهي قديمة من حرب الخليج الأولى
حنا العرب يا مدعين العروبة
وحنا هل التوحيد وانتم له أجناب
وحنا شروق المجد وانتم غروبه
وحنا هل التاريخ وأنتم به أغراب
يوم الفقر شلتوا علينا عيوبه
واليوم عقب النفط جيتوا لنا أنساب
ويوم الفقر فينا البداوة سبوبة
واليوم صرتوا مثلنا بدو واعراب
لو الهوى منكم منعتم هبوبه
لا شك رزاق الملا رب الأرباب
ولو المطر منكم منعتم صبوبه
لا شك رزق الخلق من عند وهاب
جيش الحسد سقتوا علينا حروبه
كل يبي يزرع على جسمنا ناب
حرب على المحسن تراها عقوبة
بالله عساكم ما تفيدون حراب
يا ما عطينا ما ندور مثوبه
إلا من اللي من ترجاه ما خاب
ويا ما نصرنا صاحب ضيقوا به
عاداتنا نقدم الى مالردى هاب
وياما نصانا من تعثر دروبه
يدخل حمانا من تعذرة الأصحاب
حنا بنينا دارنا من طيوبه
وانتم سلبتوا داركم كل ما طاب
الله سقانا من بحرنا عذوبه
وانهاركم مثل البحر هدر تنساب
حنا زرعنا الحب بارض خصوبه
وانتم زرعتوا كره الأجيال بتراب
وحنا دعينا السلم نوبه ونوبه
وانتم حمام السلم بعتوه بغراب
يا من دعا للحرب ما درك خطوبه
لا تحسب أن الحرب تهديد وخطاب
من شب نار الحرب يصلى شبوبه
ومن ثور الفتنة تعرض للأسباب
ما يستر الرجال ملبوس ثوبه
الدين وافعال الكرامة له ثياب
ما يقبل الرجال بحماه حوبه
ما دام له حق وللحق طلاب