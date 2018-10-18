  • الخميس 18

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. طوابير شراء الحشيش تغزو شوارع كندا بعد السماح بتداوله قانونيًا

بالفيديو.. طوابير شراء الحشيش تغزو شوارع كندا بعد السماح بتداوله قانونيًا

بالفيديو.. طوابير شراء الحشيش تغزو شوارع كندا بعد السماح بتداوله قانونيًا
أوتاوا(صدى):

وثق مقطع فيديو ،لحظة تجمع طوابير طويلة من الكنديين، لشراء الحشيش، متحدين البرد القارس في بعض المناطق لشراء المادة المخدرة.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الكندي في يونيو الماضي على قرار يقضي بتشريع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سبق وأن وعد برفع التجريم عن استهلاك وبيع الحشيش لسحب الأرباح من أيدي مهربي المخدرات.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 20450 ] نشر منذ 19 دقيقة

اوكي مبروك عليكم
جعلكم من هذا واردا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *