بالفيديو.. طوابير شراء الحشيش تغزو شوارع كندا بعد السماح بتداوله قانونيًا
وثق مقطع فيديو ،لحظة تجمع طوابير طويلة من الكنديين، لشراء الحشيش، متحدين البرد القارس في بعض المناطق لشراء المادة المخدرة.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الكندي في يونيو الماضي على قرار يقضي بتشريع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سبق وأن وعد برفع التجريم عن استهلاك وبيع الحشيش لسحب الأرباح من أيدي مهربي المخدرات.
#كندا.. طوابير طويلة لشراء "الحشيش" بعد السماح بتداوله بشكل شرعي | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/P5oASXeVQI
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 18, 2018
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20450 ] نشر منذ 19 دقيقة
اوكي مبروك عليكم
جعلكم من هذا واردا