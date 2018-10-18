مقتل أم وطفليها بسبب ” كذبة ” أطلقها الزوج

بكين(صدى):

في واقعة غريبة أقدمت سيدة صينية على قتل طفليها ثم الانتحار بسبب كذبة أطلقها زوجها.

وكان الزوج قد نشر نبأ وفاته في محاولة منه للحصول على تعويضات لمساعدة أسرته وتسديد ديونه نتيجة المقامرة على الإنترنت، حيث بلغت ديونه 11 ألف جنيه إسترليني، هذا دون علم زوجته، ما دفعها إلى قتل طفليها ثم الانتحار حزنًا عليه.

وظهر الزوج ووسلم نفسه للشرطة عندما علم بما حدث لزوجته وطفليه، وحتى الآن لا زالت التحقيقات جارية ولم يُكشف بعد عن تفاصيل بشأن سجنه.