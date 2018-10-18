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بالفيديو.. أمجد طه: الجزيرة مجلس تعاون استخباراتي بين إيران وقطر والإخوان

بالفيديو.. أمجد طه: الجزيرة مجلس تعاون استخباراتي بين إيران وقطر والإخوان
حمودي العنزي(صدى):

قال الخبير في الشؤون السياسية أمجد طه، إن قناة الجزيرة القطرية ماهي إلا مجلس تعاون استخباراتي بين إيران وقطر والإخوان في تركيا.

واستنكر طه سياسة الجزيرة التحريضية المسمومة تجاه المملكة، قائلا: ” يجب أن تقلد قناة الجزيرة بوسام الكذب والإرهاب الفكري ” .

ووصف طه حال قناة الجزيرة بحال القناة الرسمية بكوريا الشمالية، قائلا : ” قناة تتحدث عن الديمقراطية والحرية في بلد يعيش العبودية، كذلك هي الجزيرة تتحدث عن الرأي والرأي الآخر في بلد يحرم مواطنيه من أبسط حقوقهم في العيش ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 20450 ] نشر منذ 17 دقيقة

هاي قناة صهيونيه تخدم مصالح كل معادي للعرب والمسلمين

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