بالفيديو.. أمجد طه: الجزيرة مجلس تعاون استخباراتي بين إيران وقطر والإخوان
قال الخبير في الشؤون السياسية أمجد طه، إن قناة الجزيرة القطرية ماهي إلا مجلس تعاون استخباراتي بين إيران وقطر والإخوان في تركيا.
واستنكر طه سياسة الجزيرة التحريضية المسمومة تجاه المملكة، قائلا: ” يجب أن تقلد قناة الجزيرة بوسام الكذب والإرهاب الفكري ” .
ووصف طه حال قناة الجزيرة بحال القناة الرسمية بكوريا الشمالية، قائلا : ” قناة تتحدث عن الديمقراطية والحرية في بلد يعيش العبودية، كذلك هي الجزيرة تتحدث عن الرأي والرأي الآخر في بلد يحرم مواطنيه من أبسط حقوقهم في العيش ” .
يجب ان تـقلد قناة الجزيرة بوسام الكذب والإرهاب الفكري..هي ليست إلا مجلس تعاون استخباراتي بين #إيران وقطر والإخوان في #تركيا يستغل شاشتها كـ غطاء لتسويق إجرامه وافكاره المارقة ضد #السعودية..وموضوع #خاشقي خير دليل.#حمله_اغلاق_قناه_الفتنه_الجزيره#امجد_طه
pic.twitter.com/4e6wiha9Vv
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 17, 2018
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20450 ] نشر منذ 17 دقيقة
هاي قناة صهيونيه تخدم مصالح كل معادي للعرب والمسلمين