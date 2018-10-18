ابتز ابنتهم بصور عارية فقتلوه

القاهرة(صدى):

اعترف أب مصري أمام المحكمة بقتله لشاب بمعاونة 4 من أفراد أسرته، بعد أن ابتز ابنته بفضحها ونشر صورًا عارية لها.

وجاء قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، بعدما تسملت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، وأيضا تحريات المباحث النهائية حول الواقعة التي حددت دور كل متهم في الجريمة.

وتعود الجريمة لبداية شهر أبريل الماضي ، حيث ورد بلاغا إلى قسم الشرطة، يفيد بالعثور علي شاب ملقي في طريق الفيوم بمصر.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، وأنه مصاب بكدمات وآثار تعذيب في مختلف أنحاء جسده، وتم إخطار النيابة العامة، آنذاك، وقررت عرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث، حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وبعد مرور 48 ساعة، توصل فريق البحث لهوية المجني عليه ، وكشفت التحريات أنه كان على خلاف بأسرة خفير في المنطقة، وتشاجرا أكثر من مرة مع بعضهم البعض، وكان بحوزته صورا عارية لابنة الخفير.

وأكدت التحريات أن وراء الواقعة هو الخفير وأسرته، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينهم وبين المجنى عليه، لقيامه بابتزاز ابنة المتهم الأول وتهديدها، بنشر صور فاضحة لها، وأنهم قاموا بخطفه، وقتله بعد تعذيب استمر أكثر من 4 ساعات، وإلقاء جثته بالمنطقة الجبلية بطريق الفيوم.