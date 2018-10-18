كساب العتيبي: أن تنحاز لوطنك في معاركه نعمة كبيرة والخونة سيلعنهم التاريخ

علي القحطاني(صدى):

أكد كساب العتيبي، اليوم الخميس، أن الانحياز للوطن في معاركه السياسية نعمة كبيرة، وشعور مهيب لا يمكن وصفه.

وقال العتيبي في تغريدة له عبر تويتر : ” نعمة كبيرة أن تنحاز لوطنك في معاركه السياسية والإعلامية وحتى العسكرية إن أمكن، الشعور بأنك جُزء أصيل في معارك الوطن شعور مهيب تعجز قواميس اللُغة عن وصفه وتوصيفه ” .

وأضاف المعارض السعودي السابق : ” هؤلاء الخونة الذين يكذبون ويُدلّسون للإعلام الخارجي ويشوهون كل قيمة إيجابية في وطني سيلعنهم التاريخ ويلعنهم اللاعنون ” .

وبالتزامن مع حملة التشويه التي يعمل عليه الإعلام المعادي مستغلا قضية جمال خاشقجي، كان العتيبي قد أكد في تصريحات صحفية أنه لم يتعرض لأي تهديد طوال سنوات وجوده خارج المملكة، وأنه لم يسجن بعد عودته، ولم يمنع من السفر.

وعن تعامله مع سعد الفقيه ومحمد المسعري، وصف العتيبي ،الفقيه بأنه إنسان ماكر لا يوجد في قلبه مثقال ذرة حب وخير للمملكة، وأن المسعري لديه أفكار وخيالات مريضة، وطرحه المتطرف وسلوكه اللفظي بعيد عن الأدب والرقي.