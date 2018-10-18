بالفيديو.. أول ظهور لمحمد الترك ودنيا بطمة بعد إجرائه عملية جراحية

أماني الغامدي(صدى):

ظهر المنتج البحريني محمد الترك، وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، لأول مرة في لقاء تلفزيوني بعد إجراءه عملية جراحية على خلفية إصابته بمرض السرطان.

ونفى الترك خلال لقائه وزوجته ببرنامج ” ع السيف ” ما تردد بشأن وجود خلافات بينهما ، لافتًا إلى أنه هو من منعها من نشر أي صور أو تعليقات خاصة بمرضه عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن زوجته مرت بحالة نفسية سيئة للغاية لذا رفض أن تظهر ضعفها للناس من خلال أي منشورات عن مرضه، مشيرًا إلى أن 90% من علاجه كان نفسيًا لذا طالبها أن يعيشا معًا بشكل عادي دون مزيد من الأحزان.

وأكد الترك أن دنيا بطمة ليست زوجته فقط بل صديقته وحبيبته وابنته، إذ مر معها بالعديد من الظروف الصعبة واستطاعا أن يتجاوزاها.