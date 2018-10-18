بالفيديو.. ما قاله رئيس النصر الأسبق عن ” الجزيرة ” قبل 20 عامًا وأسباب رفضه الظهور فيها
أظهر مقطع فيديو موقف رئيس نادي النصر الأسبق الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله- قبل قُرابة الـ 20 عامًا، بأحد اللقاءات التلفزيونية ، من قناة الجزيرة القطرية وسياستها الإعلامية الغير مهنية.
وأجاب الأمير عبدالرحمن بن سعود في اللقاء على سؤال ما إذا كان هناك فضائيات عربية تديرها الاستخبارات الأمريكية.
وقال الأمير رحمه الله: ” نعم هناك قنوات تديرها الاستخبارات الأمريكية وعلى رأسها قناة الجزيرة، التي هدفها هو الفرقة بين القيادات والشعوب العربية، وبث الفتنة ” .
وأشار إلى أنه طلب منه عمل لقاء تلفزيوني مع قناة الجزيرة ذات مرة لكنه رفض قائلا : ” لا يشرفني عمل لقاء معكم ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56272 ] نشر منذ 25 دقيقة
رحمه الله كان على حق ,,