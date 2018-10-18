مصرع خمسيني إثر تعرضه لتماس كهربائي في مكة

نايف السالم(صدى):

لقي مقيم خمسيني من الجنسية الباكستانية، مصرعه أمس الأربعاء، إثر تعرضه لتماس كهربائي في ورشة حدادة في مكة المكرمة.

وتوفي الحداد فور وصوله للمستشفى ،وأبلغ المسؤولون بالمستشفى الجهات الأمنية المختصة.

وتم تسليم الحالة إلى الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، ومركز شرطة أجياد، ومن المنتظر إحالة الجثة من ثلاجة الوفيات بمستشفى النور التخصصي إلى الطب الشرعي.