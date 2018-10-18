القبض على مقيم بحوزته 200 مصحف محرف وتسجيلات لداعية إخواني

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، بلاغًا من مندوب بوزارة الإعلام يفيد بمخالفة أحد المحال الخاصة ببيع التسجيلات، ويعمل به مقيم من جنسية عربية، إذ يبيع مصاحف محرفة.

وبوصول الجهات الأمنية للموقع وبالتفتيش عُثر على 200 مصحف محرف، إضافة إلى وجود تسجيلات محظورة من قِبل وزارة الإعلام، تعود لداعية سعودي متهم بقضايا إرهاب، وداعية إخواني من دولة خليجية.

وتم التحفظ على المتهم، وصادرت الجهات الامنية المصاحف المحرفة والتسجيلات الممنوعة، وتم إعداد محضر بالواقعة لاستكمال التحقيقات.