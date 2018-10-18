بالفيديو.. بطل من ورق.. قضية القس الأمريكي ليست المرة الأولى لخضوع أردوغان

أنقرة(صدى):

على ما يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتاد على إصدار التصريحات، وإحداث ضجيج إعلامي دون تنفيذ.

فبالنظر لموقف أردوغان في قضية القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي كان رهن الاعتقال في تركيا، بات يهلل في وسائل الإعلام ويشدد ويكرر أنه لم ولن يسلم القس ،وفي نهاية المطاف تراجع بمنتهى البساطة خاضعًا لأمريكا وقام بإطلاق سراحه.

وتعتبر قضية القس الأمريكي خير شاهد على إزدواجية الديكتاتور التركي، الذي أكد مرارا وتكرارا أنه لا يتدخل في عمل القضاء، ولن يرضخ للضغوط الأمريكية حول هذا الأمر.

وحاول أردوغان استغلال الأزمة للظهور وكأنه يقف في وجه الرغبة الأمريكية، ولكن قرار الإفراج عن القس، يؤكد أن العقوبات الأمريكية على الاقتصاد التركي أجبرت أردوغان على تغيير موقفه.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يخضع فيها أردوغان ” البطل من ورق ” ، إذ سبق وأن قدم الاعتذار لروسيا عن حادثة إسقاط طائرة روسية فوق الأجواء السورية.

وذلك على الرغم من أنه صرح قائلا : ” لن نعتذر من روسيا، وعلى من انتهك مجالنا الجوي الاعتذار ” ، لكنه تراجع أيضًا ، إذ اشتط غضب موسكو وأعلنت عن عقوبات ضد أنقرة ما اضطر أردوغان إلى تقديم الاعتذار.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن ” الرئيس التركي عبر عن تعاطفه وتعازيه الحارة لعائلة الطيار الروسي الذي قتل، كما قدم اعتذاره، مضيفا أن أردوغان قال إنه سيبذل كل ما بوسعه لإصلاح العلاقات الودية تقليديا بين تركيا وروسيا ” .

واعتاد الإعلام التركي على موالية نظامه في كل أزمة يفتعلها، ويحرص على إظهاره على أنه الزعيم الذي لايشق له غبار ،معتمدًا على الإثارة، والقول دون الفعل، ثم ما يلبث أردوغان الا وتراه راكعًا في نهاية الأمر.