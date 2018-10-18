بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح حكم سفر المرأة دون علم زوجها
قال الشيخ ” سعد الخثلان ” عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأربعاء، أن حكم سفر المرأة دون علم زوجها أمر فيه تفصيل، فإذا كانت المرأة تعلم أن زوجها يرضى بذلك ولا يمانع فلا بأس في هذه الحالة بسفرها.
وأضاف ” الخثلان ” ، ردًا على سؤال مواطنة: ” بحكم سفر المرأة للعزاء دون علم زوجها ؟ ” ، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، أنه إذا كانت تعلم الزوجة أن زوجها سيغضب في حال علمه بسفرها حتى لو كان لسبب كواجب عزاء أو عذرًا ما فهنا يجب أن تستأذنه، وفقًا لقوله تعالي ” الرجال قوامون على النساء ” .
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان @aziz_hamad2 @saad_alkhathlan
هل يجب عليها أن تستأذن زوجها المسافر في السفر للعزاء ؟ https://t.co/cQ78SZ2TvG pic.twitter.com/OFE7jl0Qla
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 17, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36033 ] نشر منذ 1 ساعة
هنا تكمن قوة سيطرة المرأه
والتحكم👍👍👍
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36033 ] نشر منذ 1 ساعة
تسافر بدون علمي
هيييييييييين
الله يستر بس ماأسقطها هي على الطيارة😠