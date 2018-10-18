شاب يتخلص من شقيقته بطريقة مروعة.. والمبرر مثير

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على قتل شقيقته شنقا داخل إحدى الشقق السكنية في حدائق الأهرام في محافظة الجيزة المصرية لسوء سلوكها وزواجها العرفي، واتهامها في قضية ممارسة الدعارة.

وأفصح الشاب المتهم بقتل شقيقته أثناء مثوله أمام المحكمة عن تفاصيل الواقعة قائلا: 5 سنين أهالي المنطقة يقصد مكان سكنة ” المرج ” شرق محافظة القاهرة، يعيرونني بسبب شقيقتي ووجدت الفرصة أن اقتلها، عندما كنت في زيارة عندها في شقتها بمنطقة حدائق الأهرام، فقتلتها لارتاح من المعايرة، على الرغم من حبي لها ، فقد استغليت فرصة نومها ودخلت غرفتها شنقتها ”

يواصل المتهم حديثه قائلا: ” حتى تلك اللحظة لن أصدق اني قتلتها، ؛فكل الأحداث في ذهني منذ أن تركت شقيقتي المرج منذ 5 سنوات وكان عندها 20 سنة، لسوء معاملة أبويا، حيث متزوج من ثلاثة آخرين بجانب والدتي، وكان دائم التعدي عليها بالضرب والتعذيب، ولم ينفق علينا، هربت وتركت المنزل وبعدها عرفت من شباب المنطقة إنها تعمل في ملهى ليلي في شارع الهرم، وتتجوز عرفي، وشباب المنطقة كانوا بيعايرونى بيها لحد ما خلصت عليها، قتلتها وأنا مرتاح، الله يرحمها كانت حبيبتي ” .

عقب تسجيل اعترافات المتهم أصدر قاضي المعارضات قرارًا بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.