بالفيديو.. أجنبيات يروين قصة اغترابهن والعيش في المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير مصور لموقع ” العربية. نت ” قصة ثلاث سيدات أجنبيات ترجع جنسياتهم إلى ” الولايات المتحدة، ونيوزيلاندا ” ، اليوم الأربعاء، يحكين تجربتهم بالاغتراب في المملكة، وعن توقعاتهن عن الحياة في السعودية وما رأينه على أرض الواقع، بعد أن وجدن الفرص الوظيفية المناسبة لهن فيها.

تقول ” كيلي، هيذر، وكريست ” ، إنهن فوجئن بما يتميز به السعوديون من كرم وأريحية في التعامل مع الأجانب، كما لمسن من خلال عملهن مدرسات سهولة الاندماج في المجتمع السعودي.

وأضافت ” السيدات الثلاثة ” ، أن توقعاتهن عن الحياة في المملكة، تغيرت بالكامل بعد الوصول للسعودية، وأزيلت الصورة النمطية عن المملكة ومواطنيها من عقولهن، إذ إن كل ما سمعته من إشاعات تبدد تمامًا مع الاختلاط بالمجتمع والشعور بالأمن والأمان.

وأكدت ” السيدات ” ، على أن المملكة صارت لهنّ وطناً، وأصبحن يحملن التذكارات والهدايا المعبرة عن ثقافة المملكة وتراثها وحضارتها، قبل عودتهن لبلادهن في الإجازات.