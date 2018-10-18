نشر : منذ 2 ساعتين 1٬197 2 فيديوهات متنوعة شاهد .. إعلام تنظيم الحمدين يواصل أكاذيبه ضد المملكة الوسوم:السعودية, جمال_خاشقجي
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1107 ] نشر منذ 2 ساعتين
القافلة تسير والكلاب تنبح
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36033 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي الأعلامية الفلسطينية الخبيثة
سلمى الجمل
فلسطينية صاحبة أكبر مؤخرة من بعد حسينه أوشان
راحت لتركيا مخصوص علشان تثير الفتن والقلاقل
وقبلها كانت هناك في تركيا غاده عويس
وروعه أوجيه راحت للولايات المتحدة
كمراسلين ميدانيين
يثيرون الفتن
روعه وغادة رجعوا الحين
وبقيت سلمى الجمل في تركيا.