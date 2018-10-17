بالصور.. تنمية الجائزة تكرم الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي

حامد العمري(صدى):

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الجائزة بمحافظة أضم ، حفلا كبيرا لتكريم الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي برعاية محافظ أضم الأستاذ ناصر بن محمد بن حجاب ، وبحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة الأستاذ ساعد محيل السواط، ورئيس مركز الجائزة الأستاذ حمدان بن شنان العمري ، وعدد من المسؤولين وقادة القطاعات الأمنية ، والشيوخ والأعيان وذوي الشهداء والمرابطين .

وثمن رئيس اللجنة الأستاذ حامد بن محمد بن رمضان المالكي خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، ما يقدمه أبطالنا البواسل من تضحيات كبيرة في الحد الجنوبي، ومن مواقف بطولية تلبية للنداء وصد للعدوان الحوثي ، دفاعا عن الوطن وقيادته الحكيمة ، ومقدساته ومقدراته ، مبينا أن هذه المبادرة وغيرها من برامج التنمية تحظى باهتمام ومشاركة المستفيدين من كافة شرائح المجتمع المحلي بمركز الجائزة ، داعيا الله أن يتغمد الشهداء برحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الثغور وأن يعيدهم سالمين غانمين منتصرين.

وعبر ” المالكي ” عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجهات والأفراد الداعمين والذين ساهموا في إنجاح فعاليات البرنامج .

من جهته أشاد محافظ أضم الأستاذ ناصر بن محمد بن حجاب بما تقدمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجائزة من جهود كبيرة ودعم متواصل لأسر الشهداء والمرابطين،

مؤكدا فخره واعتزازه بشهداء الواجب من أبناء هذا الوطن والذين ضحوا بأرواحهم في ساحات الفداء والبطولة والتضحية دفاعا عن أمن وحدود الوطن ، وحماية مقدساته ومقدراته.

وقال لن يتوانى أي فرد منا في أي موقع في تلبية نداء الواجب والدفاع عن الوطن ، في ظل دعم ورعاية حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظهم الله – سائلا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة ، وأن يحفظ الجنود المرابطين ويكتب لهم النصر والتمكين.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم أسر الشهداء والمرابطين بالدروع التذكارية وتقديم خصومات كبيره بالشراكة مع مجمع جوهرة أضم الطبي العام تصل إلى 50%، وجمعية منهاج لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أضم ، وذلك باحتساب سهم في وقف القرآن الكريم الثاني عن كل شهيد بمبلغ ٤٠٠ ريال، واحتساب ساعة قرآنية لكل مرابط بمبلغ إجمالي وقدره ٢٤٠٠ ريال .

وكان الحفل قد اشتمل على العديد من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية وأوبريت إنشادي من كلمات الشاعر فارس بن محسن السويحي ، ومشاركة الشاعر الكبير فهد الشهراني.

يذكر أن عدد الشهداء من أبناء مركز الجائزة أربعة شهداء ، فيما يبلغ عدد المرابطين ٦٠ مرابطا بمختلف القطاعات العسكرية.