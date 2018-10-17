تعرف على أول مجموعة طوابع بريدية تحمل اسم السعودية

علي القحطاني(صدى):

شاركت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في موقع “تويتر”، اليوم (الأربعاء)، انفوجرافيك لأول مجموعة طوابع بريدية تحمل اسم ” المملكة العربية السعودية ” .

وبلغ عدد الطوابع 24 طابعاً من ضمنها طابع يوثق ” مبايعة الأمير سعود ولياً للعهد ” عام 1352هـ / 1933م.

وضمت المجموعة طوابع الإسعاف التي أصدرتها المملكة عام 1352هـ/ 1934م، واستمر العمل بها إلى 1375هـ / 1956م، أي ما يقارب 23 سنة بالتقويم الهجري، واشتملت أيضاً طوابع بريدية تمثل الإصدار الحكومي الأول في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، عام 1358هـ / 1939م.

واشتملت المجموعة كذلك على طوابع تذكارية توثق لعدد من المناسبات المهمة، أبرزها كانت مرور 50 عاماً على استرداد الرياض عام 1369هـ.

وتعد الطوابع البريدية من أهم سمات ودلائل التطور، التي تجسد وتؤرخ الأحداث والمناسبات لدى الدول والشعوب، وتختصر الزمان والمكان، وتسرد بتنوعاتها وألوانها تفاصيل غنية بالأحداث حول السعودية وتراثها التاريخي والإنساني والحضاري بكل مجالاته.