بالفيديو..الفائزة بالسيارة في سوبركلاسيكو : ما حدث كان صدمة

طلال الغامدي(صدى):

أعربت المواطنة منيرة الزهراني التي خطفت الأضواء في مباراة البرازيل والأرجنتين التي أقيمت يوم أمس على كأس سوبر كلاسيكو البطولة الرباعية، ع فرحتها بعد أن فازت بسيارة.

وقالت: إنها اندهشت من اختيارها، خصوصا أنها لم تكن تنوي المجيء لولا أن أقنعها أبناؤها وزوجها بالمجيء، بحسب قناة العربية.

وأضافت أن ما حدث كان صدمة ومفاجأة كبيرة، وأصرت أن ينزل زوجها وأبناؤها بدلا عنها لولا إصرار القائمين على الجائزة.

ويذكر أن الزهراني ظهرت متأثرة بفضل اختيارها، حيث علق تركي آل الشيخ قائلا : فرحة بنت بلدي بالفوز بالسيارة بالدنيا عندي كلها.