توقيع اتفاقية تعاون في الطاقة الذرية وتنفيذ مشاريع جديدة في الطاقة النووية

محمد السعران(صدى):

تم اليوم على هامش القمة الروسية – الهندية التاسعة عشر في نيودلهي توقيع وثيقة بين روسيا والهند بشأن التعاون في تنفيذ مشاريع جديدة في مجال الطاقة النووية.

وقع وثيقة ” خطة عمل تحديد الأولويات وتنفيذ اتجاهات التعاون في مجال الطاقة النووية ” السيد الكسي ليخاتشيوف المدير العام لمؤسسة روساتوم الحكومية والسيد كامليش فياس رئيس لجنة الطاقة النووية في الهند.

يعتزم الطرفان بشكل خاص تطوير مشروع لبناء محطة للطاقة النووية من ستة وحدات طاقة ذات تصميم روسي على موقع جديد في الهند والتوسع في التعاون مع بلدان اخرى والتعاون في مجالات واعدة جديدة في صناعة الطاقة النووية إضافة إلى بناء محطات الطاقة النووية.

بحسب الوثيقة فإن الجانب الروسي سيقوم بتقديم المفاعلات المرجعية من طراز VVER ذات التصميم المتطور من الجيل ” 3+ ” لمشروع محطة الطاقة النووية بالموقع الحديد كما ينتوي زيادة مستوى مشاركة الصناعات الوطنية الهندية.

قال السيد الكسي ليخاتشيوف: ” إننا راضون عن تعاوننا الاستراتيجي مع الهند حيث في الوقت الراهن يتم بناء وحدات محطة كودانكولام للطاقة النووية حسب تصاميم روسية. ونتوقع أن نتلقى قريبا حجزا جديدا لبناء وحدات من السلسلة نفسها على موقع جديد في الاراضي الهندية. إن ذلك سوف يوسع بشكل ملحوظ من مستوى توطين إنتاج معدات محطات الطاقة النووية في إطار سياسة ” صنع في الهند ” وتحسين مدة تنفيذ وتكلفة المشروع. إضافة إلى ذلك فإن الهند بالنسبة لنا شريك موثوق والذي معه نقوم بالفعل بالمشاركة في تنفيذ مشاريع في بلدان اخرى ونخطط لتوسيع مستوى ذلك التعاون ” .