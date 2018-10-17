والدة أحمد القمري في ذمة الله

فيصل العنزي(صدى):

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، فجر الجمعة الموافق 12/ 10/ 2018م، والدة الأستاذ أحمد سعيد القمري المدير العام لمجموعة رحلة العمر لتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات السياحية، وذلك بعد معاناةٍ مع المرض، وقد أديت الصلاة عليها بعد صلاة الجمعة بجامع الراجحي ووري جثمانها بمقابر النسيم.

أسرة تحرير صحيفة ” صدى ” تتقدّم بالتعزية والمواساة للقمري ولكافة أسرته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وألا يُريهم مكروهاً في عزيز لديهم، وأن يجزيهم خير الجزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.