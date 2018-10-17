بالفيديو.. ترامب يرفض أسئلة مراسل الـ CNN ويؤكد: أخباركم مزيفة
رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب مراسل شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية بتوجيه سؤال له خلال مؤتمر صحفي .
وقال ترامب: ” سي إن إن أخبارها مزيفة لن استقبل أسئلة منكم ”
وأختار الرئيس الأمريكي شبكة أخري لإجراء حواره؛ قائلا ” جون روبرتس من fox ,فلنذهب إلى الشبكة الحقيقية ” .
#ترمب خلال مؤتمر صحفي: #سى_إن_إن أخبارها مزيفه لن أستقبل أسئلة منكم 💥#سى_إن_إن #الجزيرة #واشنطن_بوست #صباح_التركية #نيويورك_تايمز pic.twitter.com/ut3nUhznM2
— طلال المجممي ** (@99911472Talal) October 17, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56263 ] نشر منذ 43 دقيقة
ممتاز ,,
,, اقدخ فيهم ياقادح ,,