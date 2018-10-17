بالفيديو.. ترامب يرفض أسئلة مراسل الـ CNN ويؤكد: أخباركم مزيفة

واشنطن(صدى):

رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب مراسل شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية بتوجيه سؤال له خلال مؤتمر صحفي .

وقال ترامب: ” سي إن إن أخبارها مزيفة لن استقبل أسئلة منكم ”

وأختار الرئيس الأمريكي شبكة أخري لإجراء حواره؛ قائلا ” جون روبرتس من fox ,فلنذهب إلى الشبكة الحقيقية ” .