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بالفيديو.. ترامب يرفض أسئلة مراسل الـ CNN ويؤكد: أخباركم مزيفة

بالفيديو.. ترامب يرفض أسئلة مراسل الـ CNN ويؤكد: أخباركم مزيفة
واشنطن(صدى):

رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب مراسل شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية بتوجيه سؤال له خلال مؤتمر صحفي .

وقال ترامب: ” سي إن إن أخبارها مزيفة لن استقبل أسئلة منكم ”

وأختار الرئيس الأمريكي شبكة أخري لإجراء حواره؛ قائلا ” جون روبرتس من fox ,فلنذهب إلى الشبكة الحقيقية ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56263 ] نشر منذ 43 دقيقة

ممتاز ,,

,, اقدخ فيهم ياقادح ,,

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