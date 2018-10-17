مدير شرطة الحدود الشمالية يشيد بجهود مجمع الصحة النفسية

سعيد العجل(صدى):

استقبل سعادة مدير شرطة منطقة الحدود الشماليه اللواء / جعيدان بن متعب المطيري في مكتبه صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق 8/2/1440 مدير مجمع الصحه النفسيه الاخصائي النفسي / عبدالله مهلي العنزي ثمن خلال اللقاء سعادة مدير الشرطة الجهود التي يقدمها المركز من خدمات علاجية خاصة في مجال تقديم الخدمات العلاجية النفسيه والاجتماعيه عن طريق العياده المتنقله وبعد نهاية اللقاء قدم سعادة مدير الشرطه لمدير مجمع الصحه النفسيه شهادة شكر وتقدير لقاء جهوده .

حضر اللقاء مساعد مدير الشرطه للتخطيط والتطوير العميد عبدالكريم الدهام ومدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي وقائد العمليات المشتركه العقيد فهد الاسمر العنزي .