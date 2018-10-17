سمو ولي العهد يعزي ملك المغرب في ضحايا حادث القطار

الرياض(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية إثر حادث خروج قطار عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط مما أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين .

وقال سمو ولي العهد 🙁 تلقيت نبأ خروج قطار عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط ، مما أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين ، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين ، والشفاء العاجل للمصابين ، إنه سميع مجيب ).