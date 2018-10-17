خادم الحرمين الشريفين يعزي ملك المغرب في ضحايا حادث القطار

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية إثر حادث خروج قطار عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط مما أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين .

وقال الملك المفدى : ( علمنا بنبأ خروج قطار عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط ، مما أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة المغربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب المملكة المغربية من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب) .