بالصور.. مصر تستعد لبناء برج أعلى من ” برج خليفة “

القاهرة(صدى):

أعلنت شركة Idia Design، عن بناء برج في مصر أطول من برج خليفة في دبي، حيث يعتبر من أبرز مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الشركة : سيكون البرج المصري أطول من برج خليفة في دبي بفارق 172 مترا، إذ يبلغ طول برج خليفة 828 مترا فقط.

ونشرت الشركة فيديو للبرج الذي يبلغ طوله 1000 متر ويعد من أطول الأبراج حول العالم، حيث سيضم البرج أماكن خاصة للتسوق، والسكن.