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  3. شاهد .. في الكويت حراج على ماعز يصل الى سعر خيالي

شاهد .. في الكويت حراج على ماعز يصل الى سعر خيالي




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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56263 ] نشر منذ 1 ساعة

يارب لا تسخط بنا ياكريم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 11588 ] نشر منذ 51 دقيقة

في ناس مَهي لاقيه تاكل فول وتميس .
.
وذا يشتري أربع مِعيز بستين الف دينار .😥😭.

[ عدد التعليقات: 4306 ] نشر منذ 32 دقيقة

ياقل الحيل قيمه مهر عرايس مدى الحياه 😥

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