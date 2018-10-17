نشر : منذ 1 ساعة 948 4 فيديوهات متنوعة شاهد .. في الكويت حراج على ماعز يصل الى سعر خيالي الوسوم:السعودية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56263 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب لا تسخط بنا ياكريم ,, آمين ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11588 ] نشر منذ 56 دقيقة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله المستــــــعان .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11588 ] نشر منذ 51 دقيقة
في ناس مَهي لاقيه تاكل فول وتميس .
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وذا يشتري أربع مِعيز بستين الف دينار .😥😭.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4306 ] نشر منذ 32 دقيقة
ياقل الحيل قيمه مهر عرايس مدى الحياه 😥