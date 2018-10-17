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  3. شاهد .. سوداني ما عزموه لكن جاهم بدون دعوه

شاهد .. سوداني ما عزموه لكن جاهم بدون دعوه




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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

غير صحيح هذي عادات وتقاليد بالسودان

[ عدد التعليقات: 11588 ] نشر منذ 42 دقيقة

صحــيح يخوي فايز .
.
غير صحيح هذي عادات وتقاليد بالسودان .
.
وأنا شــفت أكثـر منـها عند حبايبنا أهـل السودان .

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