شاهد .. سوداني ما عزموه لكن جاهم بدون دعوه

الأربعاء 17
أكتوبر
غير صحيح هذي عادات وتقاليد بالسودان
عجايب ,,
صحــيح يخوي فايز .
.
غير صحيح هذي عادات وتقاليد بالسودان .
.
وأنا شــفت أكثـر منـها عند حبايبنا أهـل السودان .
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فايز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
غير صحيح هذي عادات وتقاليد بالسودان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56263 ] نشر منذ 1 ساعة
عجايب ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11588 ] نشر منذ 42 دقيقة
صحــيح يخوي فايز .
.
غير صحيح هذي عادات وتقاليد بالسودان .
.
وأنا شــفت أكثـر منـها عند حبايبنا أهـل السودان .