بعد حصوله على أول ذهبية أولمبية.. ” آل الشيخ ” يوجه بصرف مليون ريال لـ ” عسيري “
وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بصرف مكافأة قدرها مليون ريال للبطل السعودي محمد عسيري لحصوله على أول ميدالية ذهبية سعودية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب.
وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أبارك للبطل السعودي محمد عسيري حصوله على الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية بدورة الألعاب الأولمبية للشباب ” بيونيس آيرس 2018، وهي أول ميدالية في مشاركاتنا الأولمبية الدولية وقد وجهت بصرف مكافأة له قدرها مليون ريال تقديراً له على هذا الإنجاز.
وحقق العسيري لاعب الكاراتيه السعودي الميدالية الذهبية في منافسات وزن 61 كجم ضمن منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بيونيس آيرس2018.
عبد الله المطيري[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 57 دقيقة
مليون ريال قليله عطه خمسه مليون ريال أحسن الفلوس تروح للرياضه ماأدري وش الفايده
الصريح[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 49 دقيقة
والله انك فاغر صرف وبذخ بدون فائدة لو صرفتها على المحتاجين افود