بعد حصوله على أول ذهبية أولمبية.. ” آل الشيخ ” يوجه بصرف مليون ريال لـ ” عسيري “

نواف السالم(صدى):

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بصرف مكافأة قدرها مليون ريال للبطل السعودي محمد عسيري لحصوله على أول ميدالية ذهبية سعودية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أبارك للبطل السعودي محمد عسيري حصوله على الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية بدورة الألعاب الأولمبية للشباب ” بيونيس آيرس 2018، وهي أول ميدالية في مشاركاتنا الأولمبية الدولية وقد وجهت بصرف مكافأة له قدرها مليون ريال تقديراً له على هذا الإنجاز.

وحقق العسيري لاعب الكاراتيه السعودي الميدالية الذهبية في منافسات وزن 61 كجم ضمن منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بيونيس آيرس2018.