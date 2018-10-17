” بلدي الرياض ” يناقش تفعيل الخدمات البلدية مع هيئة تطوير العاصمة

حسين العلي(صدى):

عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض جلسته الثامنة والأربعين، برئاسة أ. خالد العريدي رئيس المجلس، الذي افتتح الجلسة مرحبا بجميع الأعضاء، وأثنى على النتائج الإيجابية لزيارة بلدي الرياض للمجالس البلدية في مكة المكرمة والمدينة والمنورة، إضافة إلى زيارة هيئة تطوير مكة والمدينة، وما جرى خلال تلك الزيارات من تبادل للرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير العمل البلدي.

وفي ثاني محاور الجلسة، قدم أ. خالد النفيسة نائب أمين المجلس عرضا حول الآلية التنسيقية لمشاركة أعضاء المجلس باللجان الفنية لهيئة تطوير الرياض، والتي تدرس الموضوعات ذات العلاقة بالشأن البلدي، والمخطط الاستراتيجي للمدينة، من أجل تعزيز التكامل بين بلدي الرياض وهيئة تطوير العاصمة.

بدوره استعرض د. فهيد السبيعي رئيس لجنة التطوير والجودة للخدمات ببلدي الرياض، مسودة الشراكة التعاونية مع أحد مكاتب المحاماة المقدمة من لجنة التخطيط والمتابعة في المجلس، ووافق الأعضاء على صيغة مذكرة التفاهم، تمهيدا للوصول إلى شكلها النهائي وتوقيعها خلال المرحلة المقبلة.

وحول استعدادات المجلس لتفعيل برنامج حملة “شوارع الرياض بلا حفر ولا تشققات”، قدم أ. نواف بن شفلوت عضو لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية بالمجلس تقريرا موجزاً عن اللقاء الذي جرى مع الأمانة بهذا الشأن، والذي تضمن المواعيد المتفق عليها مع الأمانة والبلديات الفرعية لبدء الحملة بمشاركة المواطنين ساكني نطاق الأحياء، كما قدم أ. أحمد الشمري رئيس اللجنة المالية والاستثمار ببلدي الرياض، تصوراً أولياً عن برنامج الورشة المزمع عقدها في 5/3/1440هـ، بعنوان “الفرص الاستثمارية بأمانة منطقة الرياض”، وقد وافق الأعضاء على إقامة ورشة العمل في التاريخ المحدد سلفا.

واستعرض أ. خالد العريدي رئيس المجلس، تقريراً عن آخر المستجدات بخصوص مقر المجلس البلدي الجديد، وآلية مشاركة الأعضاء في اللقاءات والزيارات البلدية التي يقوم بها المجلس.

وكرم رئيس بلدي الرياض والأعضاء، المواطنين ضمن برنامج تكريم المواطنين الأكثر تفاعلا مع الخدمات البلدية، في نطاق بلديتي نمار وعرقة بالدائرة الثامنة غرب الرياض، وهما: الأستاذ مشعل العصيمي، والأستاذ سعد آل سليمان.

وفي نهاية الجلسة، أبدى رئيس وأعضاء المجلس ترحيبهم باستقبال المجالس البلدية بالقصيم، وحوطة بني تميم، وجلاجل، وبني كبير بالباحة، والبصر خلال الفترة المقبلة، وأوصى المجلس بالتنسيق من أجل تحديد المواعيد المناسبة لتلك الزيارات.