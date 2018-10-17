الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ينوه بتنظيم مركز الإنجاز والتدخل السريع برنامجه التدريبي الأول على مستوى المملكة في الحدود الشمالية

محمد السعران(صدى):

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بتنظيم مركز الإنجاز والتدخل السريع ، برنامجه التدريبي الأول على مستوى المملكة ، في منطقة الحدود الشمالية تحت عنوان (منهجية دفع الإنجاز في العمل الحكومي) ، الذي قُدِّم لقيادات عددٍ من الوزارات والهيئات والإدارات بمنطقة الحدود الشمالية، ضمن ملتقى ” مسائية الرؤية ” الذي يقام في المنطقة ، متطلعا سموه أن يسهم البرنامج التدريبي في تأسيس منهجية دفع الإنجاز في العمل الحكومي في المنطقة الذي يؤدي إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بفاعلية وكفاءةً .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز قد عقد في مكتبه بالإمارة اجتماعاً مع مدير عام مركز الإنجاز والتدخل السريع المهندس فواز الفاروقي, وعدداً من المسؤولين في المركز.

‏‎وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون التعاون بين إمارة منطقة الحدود الشمالية, ومركز الإنجاز والتدخل السريع ومن ذلك إقامة ” الدورة التدريبية ” الأولى على مستوى المملكة .

وارتكزت محاور البرنامج التدريبي على آلية إحداث الأثر الذي يمس المستفيدين وجعله مستديمًا، ورفع مستوى التشاركية والعمل التكاملي، ودفع الإنجاز في العمل الحكومي من خلال التعريف بالمنهجية وتطبيق الأدوات التي صممت لهذا الغرض .