المقيرن: مكافأة 30 ألف ريال للاعبو الاتحاد في حال الفوز على أحد
تداولت وسائل الإعلام الرياضية، اليوم الأربعاء، أنباء عن قرار رئيس نادي ” الاتحاد ” نواف المقيرن، بتحديد مكافأة مالية بقيمة 30 ألف ريال لكل لاعب في حال الفوز أمام نادي أُحد في المباراة التي ستنطلق يوم الجمعة المقبلة.
يأتي ذلك في إطار تحفيز لاعبو فريق الاتحاد للفوز في اللقاء المرتقب يوم الجمعة القادمة بين الاتحاد ونادي أحد، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.
ومن جانبه أشار الجهاز الطبي، إلى إن كارلوس فيلانويفا، سيغيب عن مباراة الاتحاد وأحد، حيث يخضع اللاعب لجلسات علاج وتأهيل.
ابو غالب[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 2 ساعتين
نباء عن قرار رئيس نادي ” الاتحاد ” نواف المقيرن، بتحديد مكافأة مالية بقيمة 30 ألف ريال لكل لاعب في حال الفوز أمام نادي أُحد اجل لو فاز علي الاهلي ولا الهلال ولا النصر اكيد بتعطيهم مكافأة مالية بقيمة 50 ألف ريال لكل لاعب شغل الدلع والمسخرة ماينفع معهم هزولا المفروض لو انهزمو امام احد يخصم من رواتبهم 50% علشان يكون انذار لهم مستقبلا عندي احساس انهم بنزلو للاولي يصيفو هناك كم موسم والجو طيب هناك حار صيفا بارد شتاء
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1487 ] نشر منذ 2 ساعتين
احلق شنبي وذقني لو فلحو عيال طيبه ماهم كبري يعدو منه بسهولة