المقيرن: مكافأة 30 ألف ريال للاعبو الاتحاد في حال الفوز على أحد

ماجد محمد(صدى):

تداولت وسائل الإعلام الرياضية، اليوم الأربعاء، أنباء عن قرار رئيس نادي ” الاتحاد ” نواف المقيرن، بتحديد مكافأة مالية بقيمة 30 ألف ريال لكل لاعب في حال الفوز أمام نادي أُحد في المباراة التي ستنطلق يوم الجمعة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار تحفيز لاعبو فريق الاتحاد للفوز في اللقاء المرتقب يوم الجمعة القادمة بين الاتحاد ونادي أحد، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

ومن جانبه أشار الجهاز الطبي، إلى إن كارلوس فيلانويفا، سيغيب عن مباراة الاتحاد وأحد، حيث يخضع اللاعب لجلسات علاج وتأهيل.