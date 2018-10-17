بالفيديو.. الغرامات الجديدة لتجاوز السرعة تتراوح بين 150 لـ2000 ريال

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، اليوم الأربعاء، مجموعة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت ” فيديو جراف ” يوضح فيها تعديلات نظام المرور في المادة ( ٦٨) والخاصة بجداول مخالفات تجاوز السرعة المقررة على الطرق نرجو التقيد بعلامات ومدلولات الطرق لتجنب مخاطرها.

وأضاف ” المرور ” ، أن الغرامات المحددة في نظام المرور في حال تجاوز السرعة على الطرق المحدد سرعتها بـ ( ٨٠ ) كم / الساعة، تتراوح بين الأحد الأدني 150ريال وصولًا للحد الأقصي 2000 ريال سعودي .