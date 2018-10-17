بالفيديو.. الغرامات الجديدة لتجاوز السرعة تتراوح بين 150 لـ2000 ريال
نشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، اليوم الأربعاء، مجموعة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت ” فيديو جراف ” يوضح فيها تعديلات نظام المرور في المادة ( ٦٨) والخاصة بجداول مخالفات تجاوز السرعة المقررة على الطرق نرجو التقيد بعلامات ومدلولات الطرق لتجنب مخاطرها.
وأضاف ” المرور ” ، أن الغرامات المحددة في نظام المرور في حال تجاوز السرعة على الطرق المحدد سرعتها بـ ( ٨٠ ) كم / الساعة، تتراوح بين الأحد الأدني 150ريال وصولًا للحد الأقصي 2000 ريال سعودي .
الغرامات المحددة في نظام المرور في حال تجاوز السرعة على الطرق المحدد سرعتها بـ ( ٨٠ ) كم / الساعة.
نرجو التقيد بعلامات ومدلولات الطرق لتنعم بقيادة آمنة.#هدفنا_سلامتكم pic.twitter.com/XydTUwVhTU
— #المرور_السعودي (@eMoroor) October 17, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36033 ] نشر منذ 4 ساعات
صحيح أني أول واحد
بياكلها
لكن هذا الصح
نحتاج لأنظمة صارمة خاصة فيما يتعلق باالسير
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36033 ] نشر منذ 4 ساعات
من كثر مايحبني
كل يوم سلفي📸
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56263 ] نشر منذ 4 ساعات
هذي والله النشبه ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4306 ] نشر منذ 3 ساعات
كلها كوم وقطع الشارع كوم طيب حطو خط مشاه بطول الشارع مسافات متقاربه😣وزر بعد اذا نبي نقطع نوقف السير👌
طارق[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 3 ساعات
والله العظيم قليله 2000
المفروض حجز المخالف شهر اقل شي والمركبة شهرين هذا اقل شي
والله ارواح راحت وسببها التهور الزايد والمصيبه يجيك واحد يتبلاك