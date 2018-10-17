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بالفيديو.. الغرامات الجديدة لتجاوز السرعة تتراوح بين 150 لـ2000 ريال

بالفيديو.. الغرامات الجديدة لتجاوز السرعة تتراوح بين 150 لـ2000 ريال
نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، اليوم الأربعاء، مجموعة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت ” فيديو جراف ” يوضح فيها تعديلات نظام المرور في المادة ( ٦٨) والخاصة بجداول مخالفات تجاوز السرعة المقررة على الطرق نرجو التقيد بعلامات ومدلولات الطرق لتجنب مخاطرها.

وأضاف ” المرور ” ، أن الغرامات المحددة في نظام المرور في حال تجاوز السرعة على الطرق المحدد سرعتها بـ ( ٨٠ ) كم / الساعة، تتراوح بين الأحد الأدني 150ريال وصولًا للحد الأقصي 2000 ريال سعودي .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56263 ] نشر منذ 4 ساعات

هذي والله النشبه ,,

[ عدد التعليقات: 4306 ] نشر منذ 3 ساعات

كلها كوم وقطع الشارع كوم طيب حطو خط مشاه بطول الشارع مسافات متقاربه😣وزر بعد اذا نبي نقطع نوقف السير👌

[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 3 ساعات

والله العظيم قليله 2000

المفروض حجز المخالف شهر اقل شي والمركبة شهرين هذا اقل شي

والله ارواح راحت وسببها التهور الزايد والمصيبه يجيك واحد يتبلاك

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