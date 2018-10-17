أمن الطرق: ضبط شخصان بحوزتها 76 حبة كبتاجون في بحرة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصان سعوديان بمحافظة بحرة، وبحوزتهما حبوب مخدرة ” كبتاجون “، ومادة بنية يشتبه بأنها ” حشيش ” .

واستوقفت إحدى دوريات القوة الخاصة المساندة والتابعة لمركز انطلاق دوريات الشعيبة بطريق الساحل، مركبة بقيادة مواطن باتجاه مكة بعد الاشتباه بها.

وبتفتيش ” المركبة ” وجد بداخلها 53 حبة يُحتمل أن تكون من نوع ” كبتاجون المخدر ” ، وقطعة بنية اللون يحتمل أن تكون من مادة ” الحشيش المخدر ” .

كان ” المتهم ” خبأها داخل فيش كهربائي مقفل داخل درج المكيف، وسلمت الحالة إلى ” مكافحة مخدرات بحرة ” والتي تولت التحقيق بالواقعة.

وفس السياق ذاته أوقفت إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، والتابعة لمركز الشعيبة التابع لقيادة أمن طريق ” مكة- الساحل ” ، بمسح الطريق بعد تقاطع الشعيبة، مركبة أخرى بقيادة مواطن.

وبالتأكد من وضع السيارة والسائق، وبتفتيشه وُجد في سرواله الداخلي كيس نايلون شفاف، به 23 حبة يحتمل أن تكون من مادة الكبتاجون المخدر، وجرى إعداد محضر بالحالة، وسلمت إلى ” مكافحة مخدرات بحرة ” لمباشرة الحالة واتخاذ الإجراء اللازم.