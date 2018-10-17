بالفيديو.. عضو هيئة تدريس يناقش مشكلة تأخر دفع مصروفات المدارس الأهلية

علي القحطاني(صدى):

تناول عضو هيئة تدريس مشكلة تأخر أولياء الأمور في دفع مصروفات المدارس الأهلية لأولادهم بعد واقعة حبس مدرسة طالب 3 أيام بداخلها.

وأوضح محمد اللقماني عضو هيئة التدريس بكلية التمريض بجامعة الملك سعود خلال برنامج سيدتي المذاع على روتانا خليجية أن حلول عدم دفع المصروفات في المدارس تنبع من الاسرة، فيجب علي الوالدين أن يخططوا بشكل جيد من الاحتواء والتكلفة، حيث إنه من حقهم الانتقائية بين التعليم العام والأهلي.

وأضاف ” اللقماني ” أن الطفل يقع بين مطرقة عدم التخطيط الجيد للأسرة وبين سندان النظرة المادية الباحتة من المدرسة فهي مؤسسة ربحية وتهمل جوانب مهمة في نفسية الطفل تنعكس على مستقبله ، مؤكدا أن المدرسة تنبي جيل فكل متغير في هذه المنشأة يؤثر عليه .

وأكد أن المدرسة لن تستفاد من التشهير بالطفل أمام زملائه فالذي يدفع الثمن هو الطفل أو الطفلة ، فالأخير لايعرف الأمور المادية إنما يرتبط بالمدرسة والأقران فقط.