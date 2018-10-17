رئيس النصر يكافئ لاعبي السلة بعد الفوز ببطولة السوبر

نواف السالم(صدى):

قدم سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر الشكر للاعبين كرة السلة بعد فوزهم ببطولة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، معلنا عن مكافأة لكل لاعب.

وقال ” آل سويلم ” خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” ‏ألف مبروك لجماهير العالمي تحقيق أبطال النصر لبطولة السوبر السعودي لكرة السلة، وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة قدرها 20 ألف لكل لاعب، إنجاز للسلة النصراوية بعد طول غياب .. شكراً لأبطالنا.. شكراً بندر الرشود.. شكراً لجماهير الشمس.. شكراً لكل الداعمين.. “.

يذكر أن فريق النصر توج اليوم الأربعاء ببطولة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، بعد فوزه على فريق أحد 64-61 في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة الرياضية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.