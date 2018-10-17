بالفيديو والصور.. النصر يواصل استعداداته للقاء الباطن
واصل فريق نادي النصر تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، بحضور رئيس النادي سعود آل سويلم ونائبه عبدالعزيز الجليل، والمشرف العام على كرة القدم بالنادي، عبدالكريم المنصور، استعدادًا للقاء الباطن في إطار الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
والتقى المدير الفني للفريق دانييل كارينيو،قبل التدريبات باللاعبين، وقسم اللاعبين على ثلاث مجموعات يلعبون من لمستين في مربعات محددة، حيث اختتم الفريق التدريبات بمناورة كروية على كامل الملعب.
#فيديو_النصر 🎥||#العالمي يواصل استعداداته اليوم الأربعاء لمباراة #النصر_الباطنhttps://t.co/Ni62qMkeR1 pic.twitter.com/WMAa9pP8hk
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 17, 2018
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