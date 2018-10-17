بالفيديو والصور.. النصر يواصل استعداداته للقاء الباطن

نواف السالم(صدى):

واصل فريق نادي النصر تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، بحضور رئيس النادي سعود آل سويلم ونائبه عبدالعزيز الجليل، والمشرف العام على كرة القدم بالنادي، عبدالكريم المنصور، استعدادًا للقاء الباطن في إطار الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى المدير الفني للفريق دانييل كارينيو،قبل التدريبات باللاعبين، وقسم اللاعبين على ثلاث مجموعات يلعبون من لمستين في مربعات محددة، حيث اختتم الفريق التدريبات بمناورة كروية على كامل الملعب.