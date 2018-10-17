الاتفاق يواصل استعدادته لمواجهة الأهلي

نواف السالم(صدى):

واصل فريق نادي الاتفاق، اليوم الأربعاء، استعداداته للمواجهة المقبلة أمام النادي ” الأهلي ” ، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين، تحت إشراف المدرب الأوروغوياني ” ليوناردو راموس ” .

وأجرى ” الفريق ” مناورة مغلقة مع فريق ” الاتفاق ” لفئة الشباب على ملعب استاد الأمير ” محمد بن فهد بالدمام ” ، وانتهت المناورة بنتيجة 3-1 سجل أهداف الفريق الأول ” كريستيان غوانكا، هزاع الهزاع، وعمر السنين ” وسجل لشباب الاتفاق ” إبراهيم قرشي ” .

والتحق لاعب وسط الاتفاق ” حسن جمال ” بلاعبي الفريق بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة سوبر كلاسيكو الودية.

ويعقد المدرب ” راموس ” والمدافع ” سعيد الربيعي ” ، غدًا الخميس، الساعة 4:45 مساءً مؤتمرًا صحفيًا خاصًا بمواجهة الفريق أمام الأهلي، وذلك في قاعة المؤتمرات بالنادي.