نامت في السيارة فاختطفها.. سائق يعتدي على سيدة جنسيا

واشنطن(صدى):

اختطف أحد سائقي ” أوبر ” يدعى هاربير بارمار سيدة واعتدى عليها جنسيا، ثم ألقاها في أحد الشوارع الواقعة بولاية كونيتيكت الأمريكية، وجعل المرأة تحصل على فاتورة عالية وصلت قيمتها لحوالي 800 جنيه إسترليني.

وتفصيلا؛ دخلت السيدة في النوم عند دخولها السيارة فاستغل السائق الذي يبلغ من العمر 24 عامة نومها وغير اتجاهه إلى إحدى المدن الواقعة بولاية كونيتيكت، ثم توقف على جانب الطريق واعتدى على المرأة جنسيا في المقعد الخلفي، وعندما استيقظت من نومها وجدته بجانبها يتلمس جسدها فطلبت منه الذهاب إلى الشرطة، لكنه أسقطها من السيارة على جانب الطريق السريع في مسافة تبعد حوالي 80 ميلا عن مشوارها الأساسي.

ووجهت السيدة للشاب تهمة الاعتداء عليها أثناء ركوبها معه من مدينة بيج أبل في ولاية نيويورك إلى مدينة وايت بلينز بنفس الولاية.

يذكر أن هذه هي واقعة الاعتداء الأولى التي تحدث من قبل بعض سائقي أوبر، ففي شهر مايو الماضي أقدم أحد السائقين على اغتصاب فتاة في المقعد الخلفي وحكم عليه بالسجن 12 عاما.