” حساب المواطن ” يتفاعل مع مقترح بتقديم الدعم للمتزوجات والعاطلات

علي القحطاني(صدى):

تفاعل حساب المواطن مع مقترحاً بتقديم الدعم للمتزوجات والمواطنات العاطلات حيث قالت إحدى المواطنات؛ نريد نحن المتزوجات أن يُصرف لنا من حساب المواطن، أليس نحن مواطنات وبنات الوطن؟ نحن نحتاج للدعم لأن منا كثير عاطلات عن العمل.

ورد البرنامج، على ” تويتر ” ، قائلًا: بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة؛ متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب).

وطلب منها البرنامج إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.