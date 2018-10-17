العثورة على الفنانة العراقية ” فيرجينيا ياسين ” متوفية بشقتها

أماني الغامدي(صدى):

نعى ” الملتقى الإذاعي والتلفزيوني ” الفنانة العراقية القديرة ” فرجينيا ياسين ” ، اليوم الأربعاء، والتي توفيت صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد العثور عليها وحيدة في شقتها بمنطقة ” زيونة الراقية ” في العاصمة بغداد.

قالت ” مصادر عراقية ” ، إن جار الراحلة عثر عليها ميتة، ولم يجد لها أقارب، فنقلها إلى مقبرة النجف حيث دفنت أمس الثلاثاء.

وبدأت الفنانة ” فرجينيا ياسين ” ، مشوارها الفني عام 1964 مع الفرقة القومية للفنون الشعبية، ثم انتقلت إلى التمثيل الدرامي، وبعدها إلى السينما، وشاركت بالعديد من الأعمال في التلفزيون العراقي، وعملت كمونتيرة سينمائية.

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الراحلة هو مسلسل ” الدرس الأول ” ومسلسل ” ميم ميم ” في عام 2012.