نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، اليوم الأربعاء، عن احتجاز رجل وامرأة داخل مركبتهم أثناء عبورهم وادي نعمان بالعاصمة المقدسة، بسبب جريان الأودية والشعاب.

وباشر المركز الواقعة فور تلاقيه البلاغ، حيث تمكن من إنقاذهما وإخراجهما من المركبة، مؤكدًا أنهم بصحة جيدة.

وحذر الدفاع المدني، المواطنين، والمقيمين، من التقلبات الجوية، المؤثرة على أجواء المنطقة، حيث أدت الأمطار إلى إغلاق بعض الطرق، حفاظًا على سلامة المواطنين.