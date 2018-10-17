طلاب مدرسة يكتبون ” كلنا السعودية ” بأجسادهم في أبها
في لفتة رائعة من الانتماء وحب الوطن، شكل طلاب إحدى المدارس في مدينة ” أبها ” ، اليوم الأربعاء، بأجسادهم عبارة ” كلنا السعودية ” تعبيرًا من عن حبهم وولائهم للمملكة.
هذا وتمكنت عدسات الكاميرا من إلتقاط صورة للطلاب تم تداولها بشكل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما شهدت الصورة تفاعل المغردين الذين أعجبهم حب الطلاب لوطنهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36005 ] نشر منذ 1 ساعة
بيض الله وجيهكم
عيال الجنوب😘😘😘😘😘😘
جوزيف[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
تكتبون او ترسمون
مصيركم حساب الموطن 11 ريال وعطاله وفقر
الله المستعان