طلاب مدرسة يكتبون ” كلنا السعودية ” بأجسادهم في أبها

أبها(صدى):

في لفتة رائعة من الانتماء وحب الوطن، شكل طلاب إحدى المدارس في مدينة ” أبها ” ، اليوم الأربعاء، بأجسادهم عبارة ” كلنا السعودية ” تعبيرًا من عن حبهم وولائهم للمملكة.

هذا وتمكنت عدسات الكاميرا من إلتقاط صورة للطلاب تم تداولها بشكل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما شهدت الصورة تفاعل المغردين الذين أعجبهم حب الطلاب لوطنهم.